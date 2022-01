Fussball-Kreisliga Ost : Zwei Heimkehrer verstärken den TSV Malente

Der Kader des Fußball-Kreisligisten, der zurzeit dreimal wöchentlich im Uwe-Seeler-Fußballpark trainiert, umfasst jetzt 24 Spieler. Das erste Testspiel ist für den 6. Februar beim Landesligisten Sereetzer SV geplant.

Malente | Fußball-Kreisligist TSV Malente freut sich über zwei weitere Zugänge in der Winterpause. Pünktlich zum Trainingsauftakt in der vergangenen Woche begrüßte Trainer Stefan Schümann mit Yorrik Berger und Hakan Selcuk zwei Rückkehrer, die das Team weiter verstärken sollen. Lesen Sie auch: TSV Malente hat eine Impfquote von 100 Prozent Beide Spieler waren be...

