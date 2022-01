Fussball-Oberliga Süd : Eutin 08 erwartet am Sonnabend den FC Schönberg 95 zum Test

Eutin 08 bereitet sich auf den Kampf um den Verbleib in der Oberliga vor. Das Augenmerk von Trainer Dennis Jaacks liegt auf dem Defensivverhalten.

Eutin | Trainer Dennis Jaacks ist mit dem Trainingsauftakt der Vorbereitung auf das Restprogramm der Südstaffel der Fußball-Oberliga Süd zufrieden: „Beim ersten Training am Montag waren fast alle Mann an Bord.“ Lediglich die angeschlagenen Kevin Hermann, der Muskelprobleme am Schienbein hat, und Lennart Jakubenko, den die Adduktoren und Kniebeschwerden stoppen...

