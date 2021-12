Millionenprojekt im Zentrum Eutins : Der älteste Teil des Traditionskaufhaus LMK wird für Wohnungen in Eutin abgerissen

Der Umbau vom Traditionskaufhaus zum modernen Wohn- und Geschäftsgebäude wird größer als noch vor fast zwei Jahren gedacht. Was Mike Hemmerich, Millionen-Investor in Neustadt und Fehmarn, für Eutin nach LMK-Abriss plant.

Eutin | Das Hauptgebäude des Eutiner Traditionskaufhaus aus dem 18. Jahrhundert von Löffler, Menke und Koch in der Peterstraße soll abgerissen werden. Die gute Nachricht aber: Statt Leerstand soll das Wohnen zurück in die Innenstadt kommen und damit die Kaufkraft, wie der neue Investor Mike Hemmerich am späten Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss beto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.