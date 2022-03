Viele Veranstaltungen geplant : Tourismus am Großen Plöner See startet nach Corona wieder durch

Auch in Plön ächzte das touristische Angebot unter den zurückliegenden Corona-Jahren. Die engagierte Touristikerin Caroline Backmann ist dieses Jahr zuversichtlich und plant in Plön schon wieder viele Veranstaltungen.

Plön | Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll es in Plön am letzten August-Wochenende wieder ein Stadtbuchtfest geben. Die Tourist-Info beginne hoffnungsvoll mit der Planung traditioneller Plöner Veranstaltungen, erklärte Touristik-Chefin Caroline Backmann bei einem Blick auf die Saison 2022. Ende des Monats will sie das Programm offiziell vorstellen. ...

