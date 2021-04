In Malenter Waldstück : Hilfeschreie und ein vermeintlicher Toter – Suchaktion im Bergengehölz

Eine Joggerin hört Schreie, ein unbekannter Mann spricht von einem Toten – über 100 Einsatzkräfte suchen vergeblich.

Malente | Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel haben sich am Donnerstag im Dauerregen an einer ausgedehnten Suchaktion im Malenter Bergengehölz beteiligt. Vorausgegangen waren Hilfeschreie eines Mannes und ein Hinweis, dass in dem Waldgebiet ein Toter gesehen worden sei. „Die Vermutung konnte nach stundenlanger Abs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.