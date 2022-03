Eutiner Schützengilde von 1668 : Torsten Nagel übergibt Schafferholz und Gildekette an Heiko Godow

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften traf sich die Bruderschaft zur Versammlung und ehrte langjährige Mitglieder – Peter Möller, Hans Pernack, Dieter Schädlich (50 Jahre) und Volker Heymann (60 Jahre).

Eutin | Wechsel in der Führung der Eutiner Schützengilde von 1668: Der Wortführende Vorsteher Torsten Nagel übergab das Schafferholz und die Gildekette als Symbole der Wortführung an Heiko Godow. Der war zuvor Vorsteher – das Amt, in das jetzt Torsten Nagel zurückkehrt. Heiko Godow erhielt für seine Verdienste um die Gilde das Ehrenzeichen in Silber. Die Amts...

