Einsatz in Eutin : Topf mit Essen auf dem Herd kochte bis zum Küchenbrand

Mit einem Großaufgebot waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eutin und Sanitäter am Dienstag in den Eutiner Finkenweg geeilt. Dort schmorte ein Kochtopf auf dem Herd. Die Wehr hatte das Feuer schnell gelöscht.

Eutin | Die Alarmierung gegen 16.42 Uhr hörte sich dramatisch an: Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss eines Hauses im Finkenweg mit darin befindlichen Menschen in Lebensgefahr. Die Freiwillige Feuerwehr Eutin, Sanitäter und Polizei eilten mit einem Großaufgebot an den Einsatzort. Auch die Drehleiter war im Einsatz. Alarmierung erwies sich jedoch erfreulicherw...

