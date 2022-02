Fussball-Testspiel : SV Todesfelde hat Lust aufs Toreschießen

In einem torreichen Testspiel zeigen die Todesfelder ihre Offensivqualitäten und schlagen sieben Mal zu. Der Pansdorfer Trainer Helge Thomsen räumt ein, dass seine Mannschaft nicht ins Spiel gefunden habe.

Pansdorf | Der TSV Pansdorf unterlag in seinem letzten Testspiel in der Winterpause gegen den Ligakonkurrenten SV Todesfelde mit 3:7(1:5) Toren. Gerade in der ersten Halbzeit waren die Pansdorfer gegen den Oberliga-Spitzenreiter, der sich in einem Trainingslager im türkischen Belek auf die restliche Saison vorbereitet hat, klar unterlegen. „Wir hatten einfach kei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.