Timmendorfer Strand : Neues Testzentrum bietet kostenlose Bürgertests

Die Termine im Hotel Fuchsbau sind online buchbar.

Timmendorfer Strand | In einer Kooperation von Gemeinde und Hotel hat jetzt ein neues Testzentrum, das zweite in Timmendorfer Strand, eröffnet. Im Romantik Hotel Fuchsbau, Dorfstraße 11, bietet geschultes Personal unter medizinischer Leitung von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr Corona-Tests an. „Parkplätze sind ausreichend vorhanden“, sagen die Organisatoren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.