Timmendorfer Strand : Wer spielt mit bei „Chapter X“?

Matti und Bennit suchen Verstärkung für ihre neugegründete Band an der School of Rock in Timmendorfer Strand.

Timmendorfer Strand | Matti (14) und Bennit (14) kennen sich bereits seit dem sie fünf Jahre alt sind und wollen eine Band gründen. Seit nun fast drei Jahren üben Gitarrist Matti und Schlagzeuger Bennit an ihrem Instrument, so war die Idee zur Gründung einer eigenen Band nicht weit entfernt. Ende 2019 sollte es dann soweit sein: Die beiden wollen eine eigene Band auf die B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.