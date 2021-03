Timmendorfer Strand : Abriss der Seebrücke schreitet voran

Aktuell werden die Tragpfosten aufwändig beseitigt. Die Gemeinde gibt indes weitere Details zum Zeitplan bekannt.

Timmendorfer Strand | Nur noch wenig erinnert an die Seebrücke in Timmendorfer Strand: Seit dem Beginn der Abrissarbeiten vor gut drei Wochen ist bereits der gesamte rund 275 Meter lange Oberbau entfernt worden. Aktuell ist das Abrissunternehmen dabei, die Tragpfosten zu ziehen. Doch das Entfernen dieser Betonstützen ist nicht einfach. Dazu werden die Pfahlschäfte in einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.