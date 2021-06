Timmendorfer Strand : Marina Lutz in der Waldkirche aus Kirchengemeinderat verabschiedet

Abschied nach über 20 verdienstvollen Jahren wurde im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes gefeiert.

Timmendorfer Strand | Aus ihrem Amt als Mitglied des Kirchengemeinderates wurde am vergangenen Sonntag Marina Lutz verabschiedet. Pastor Karsten Wolkenhauer dankte ihr für ihre wichtige Arbeit und gab Lutz in der Waldkirche in Timmendorfer Strand Segenswünsche mit. Sie beendet ihre Arbeit im Kirchengemeinderat nach mehr als 20 Jahren. Der Gottesdienst war zudem besonder...

