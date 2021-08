Timmendorfer Strand : Bis zu 4500 Fans: Deutsche Beach-Volleyball-Meisterschaften vor großer Kulisse

Organisatoren sind sich sicher: Genehmigung durch den Kreis Ostholstein steht nichts mehr im Wege und stellen Hygienekonzept vor.

Timmendorfer Strand | Einer Genehmigung der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft im Stadion am Timmendorfer Strand durch den Kreis Ostholstein soll nichts mehr im Wege stehen: Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass an den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften vom 2. bis 5. September bis zu 4500 Zuschauer in der Ahmann-Hager-Arena partizipieren können. „Die lange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.