Aktionstag : Timmendorfer Strand sieht Rot – Demo der Veranstaltungsbranche

Die Initiative #AlarmstufeRot möchte mit Aktionstag im Ostseebad auf die Lage der Veranstaltungs- und Tourismus-Branche aufmerksam machen.

Timmendorfer Strand | Sie wollen erneut auf sich aufmerksam machen, diesmal in Timmendorfer Strand: Die Initiative #AlarmstufeRot möchte mit einem Aktionstag auf die prekäre Lage der Veranstaltungs- und Tourismus-Branche hinweisen. Denn aufgrund der Corona-Krise finden Konzerte, Festivals, aber auch Tagungen, Messen und Co. nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang statt....

