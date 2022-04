Handball SH-Liga : HSG Holsteinische Schweiz kämpft sich noch einmal heran

Die HSG Holsteinische Schweiz lag lange hinten, kam in den letzten fünf Minuten bis auf ein Tor heran - und verlor letztlich verdient. Mann des Spiels war Löwen-Torhüter Bjarne Gronek.

Malente | Eigentlich hatten Tills Löwen am Freitagabend in der Sporthalle im Ernst-Rüdiger-Sportzentrum den Sie in der Abstiegsrunde bei der HSG Holsteinische Schweiz vor rund 200 Zuschauern schon fast in der Tasche. Sie lagen fünf Minuten vor Schluss 24:20 vorn. Doch dann schlichen sich Fehler ein, die Gastgeber kämpften sich heran, Jonas Richter warf das 24:25...

