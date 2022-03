Tiktok-Trend in Oldenburg? Kripo ermittelt : Großer Schaden nach Feuer im Förderzentrum der Wagrienschule

Warum das Feuer in diesem Gebäudeteil ausbrach, der vom Förderzentrum und der offenen Ganztagsschule genutzt wird, ist unklar. Brandstiftung oder Tiktok-Trend können nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden ist groß.

Oldenburg / Ostholstein | Um kurz vor sechs Uhr am Freitagmorgen schrillten die Meldeempfänger der Einsatzkräfte aus Oldenburg in Holstein: Feuer in einem Gebäudeteil der Wagrienschule. Weiterlesen: Ist gefährlicher TikTok-Trend in Malenter Schule an den Auewiesen angekommen? Einsatzleiter und Wehrführer André Hasselmann war einer der Ersten vor Ort. „Im Bereich der Mens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.