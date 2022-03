Tierquälerei auf Pferdekoppel : Mit Stromlitze festgebunden: Unbekannter missbraucht Stute in Grömitz

Es ist der Horror für jeden Tierbesitzer: Noch am Abend ist die Stute wohlauf. Doch als die Besitzerin am Morgen zur Koppel kommt, findet sie ihr Pferd völlig panisch und mit deutlichen Missbrauchszeichen wieder.

Grömitz / Ostholstein | Wer tut einem Tier so etwas an? Eine Pferdebesitzerin entdeckte die Warmblutstute am Morgen völlig panisch und verschwitzt auf einer Koppel in Grömitz. Am Vorderbein des Tieres befand sich der Rest einer Stromlitze, womit das Tier offenbar am Weglaufen gehindert wurde. Am Hinterteil des Pferdes konnte die Polizei Spuren sichern, die den Verdacht begrü...

