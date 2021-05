Lübeck : Thomas-Mann-Preis 2020 für Nora Bossong wird im Theater gefeiert

Für den analogen Festakt für die Preisträgerin gibt es noch Restkarten. Und es sind Auflagen zu beachten.

Lübeck | Das Modellprojekt des Landes Schleswig-Holstein im Bereich Kultur macht es möglich: Pünktlich zu Thomas Manns 146. Geburtstag kann unter Auflagen der Thomas-Mann-Preis 2020 im Theater Lübeck mit einem analogen Festakt an Preisträgerin Nora Bossong überreicht werden. Das Preisgeld erhielt die Autorin bereits im November – per Überweisung. Am Sonntag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.