Landtagswahl 2022 : SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller würde gerne mit Joe Biden frühstücken

Aus seiner Zeit als Finanzstaatssekretär, damals noch bei den Grünen, hat Thomas Losse-Müller gute Erinnerungen an die Holsteinische Schweiz. Die Landesfinanzschule in Malente sei der schönste Platz in Ostholstein.

Eutin / Kiel | Im August hat die SPD Thomas Losse-Müller zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 nominiert. Im Landtagswahlkreis Eckernförde tritt er gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) an. Der 48-Jährige wurde in Schwerte geboren und ist studierter Volkswirt. Von 2012 bis 2014 war L...

