Eutiner Militärpfarrer Thomas Dietl in Mali : Dienst an der Bibel bei 40 Grad

Der Eutiner Militärpfarrer Thomas Dietl ist noch bis August im malischen Koulikoro aktiv

Eutin/Kahoulikoro | Für Thomas Dietl ist in diesen Wochen vieles extrem: Temperaturen von annähernd 40 Grad, oft begleitet von sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Sintflutartige Regenfälle. Er erlebt aber auch viele intensive Begegnungen mit Menschen. Der 47-Jährige ist seit zwei Jahren Militärpfarrer in Eutin und seit 8. April 2021 im Auslandseinsatz in Mali. In Khoulikoro,...

