Tagespflege im Ebereschenweg : Therapiepony besucht Demenzkranke: Daisy weckt Erinnerungen

15 Senioren werden mittlerweile in der Seniorentagespflege der Diakonie Ostholstein im Ebereschenweg betreut, die meisten von ihnen sind demenzkrank. Was in ihrem Geist noch schlummert, hat der Besuch von Daisy gezeigt.

Eutin | Inge ist ein wenig skeptisch. Der gut gekleideten Dame steht Daisy gegenüber. „Sabber mich bloß nicht voll“, sagt sie ein wenig barsch. Doch die Versuchung ist zu groß, sie streckt ihre Hand aus, um das Pony zu streicheln. „Schön weich bist du ja“, sagt sie. Der Bann ist gebrochen. Eine Pflegerin bringt noch eine Schüssel mit klein geschnittenen Äp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.