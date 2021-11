Eutiner Theater Mischpoke : Nach Corona-Pause: Großes Interesse am Eutiner Weihnachtsmärchen „Ein Sams zu viel“

Der Vorverkauf für das Weihnachtsmärchen „Ein Sams zu viel“ des Eutiner Theaters „Mischpoke“ hat begonnen. Wegen Corona wird es keine extra Kita- und Schul-Vorführungen geben. Was sie außerdem auf der Studiobühne zeigen.

Eutin | „Ziemlich krass“ – so beschreibt Regisseur Alexander Grau die ersten Vorverkaufstage des Eutiner Theaters „Mischpoke“. Da es wegen Corona im vergangenen Jahr kein Weihnachtsmärchen gab, sei die Nachfrage in diesem Jahr besonders groß. Weiterlesen: Nach Corona-Pause: Reduziertes Programm beim Theater Mischpoke Am Sonnabend, 27. November, feiert d...

