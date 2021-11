Lübeck : Theater stellt die Pläne für die zweite Spielzeithälfte 2021/22 vor

Vom „Dschungelbuch“ als Kinderoper bis zum Klassiker „Madame Butterfly“ reicht die Bandbreite des Musiktheaters. Dazu gibt es Konzerte des Philharmonischen Orchesters.

Lübeck | Fünf Neuproduktionen im Musiktheater und auch in der Konzertsparte erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm – es werden wieder große sinfonische Werke in voller Besetzung präsentiert, kündigte Lübecks Opern- und Generalmusikdirektor Stefan Vladar jetzt an, als er die Spielpläne für die zweite Spielzeithälfte 2021/22 für das Musiktheater ...

