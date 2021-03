Lübeck : Theater sucht Kinder-Statisten für „Owen Wingrave“

Nach Ostern wird ein Casting im Theater Lübeck stattfinden, zu dem sich Jungen bewerben können.

Lübeck | Für die Musiktheater-Produktion „Owen Wingrave“ sucht das Theater Lübeck Kinder-Statisten. Die sechs bis maximal zehn Jahre alten Jungen sollten eher klein und von zarter Statur sein, teilte das Theater mit. Spaß am Spiel sollten sie ebenfalls mitbringen. Die Proben sollen am 2. August beginnen; die Premiere ist am 3. September geplant. Interessier...

