Theater Lübeck : Bruce-Springsteen-Liederabend fällt aus

Aufführung in den Kammerspielen muss abgesagt werden. Ein neuer Termin steht bereits fest.

Lübeck | Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die geplante Vorstellung des Bruce-Springsteen-Liederabends „My Hometown“ am Freitag, 11. Juni, in den Kammerspielen ersatzlos entfallen. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. In der kommenden Spielzeit wird „My Hometown“ ab dem 25. September auf der Bühne der Kammerspiele zu sehen sein. Kontakt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.