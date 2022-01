Telefon-Betrug in Ahrensbök : 80-Jährige übergibt falschen Polizisten 18.000 Euro

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Eutin wegen des Verdachts des Betruges und gibt Tipps, wie insbesondere Senioren nicht auf Telefon-Betrüger reinfallen.

Ahrensbök | Erneuter Fall von Telefon-Betrug in Ostholstein – jetzt traf es eine 80-jährige Ahrensbökerin. Die Seniorin wurde Opfer eines Anrufes falscher Polizisten. Am Mittwoch meldete sie sich bei den echten Ermittlern und musste einsehen, dass Betrüger Bargeld in Höhe von 18.000 Euro ergaunert haben. Weiterlesen: Mehr als 50 Fälle von Telefon-Betrug binnen...

