Baustelle Elisabethstraße Eutin : Vollsperrung ab Friedrichstraße für Fußgängerampel und Radweg

Die Stadt setzt das Radverkehrskonzept um und muss dafür Teile der Plöner und Elisabethstraße ab Montag sperren.

Eutin | Die Radfahrer und Fußgänger in Eutin wird diese Nachricht besonders freuen: Der vor mehr als einem Jahr beschlossene Fahrradschutzstreifen in der Elisabethstraße sowie die Fußgängerampel in Höhe Friedrichstraße rücken in greifbare Nähe. Die vorbereitenden Arbeiten dazu beginnen ab Montag, weshalb das Teilstück der Hauptverkehrsader Eutins zwischen der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.