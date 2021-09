Zeugen gesucht : Techau: Die Polizei sucht einen Mann, der einen Zehnjährigen belästigt hat

Unbekannter soll versucht haben, einen Zehnjährigen vom Fahrrad zu ziehen. Die Polizei hofft, dass eine Radfahrerin etwas gesehen haben könnte.

Techau | Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag, 16. September, gegen 13.30 Uhr einen zehnjährigen Jungen in Techau (Gemeinde Ratekau) angesprochen und versucht haben soll, ihn vom Fahrrad zu ziehen. Vor allem hoffen die Ermittler darauf, eine Frau zu finden, die in Tatortnähe mit dem Fahrrad unterwegs war und als Zeugin in Frage kommt. Vorf...

