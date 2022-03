Ukraine-Krise? : Starker Preisanstieg in Eutin: Spritpreise steigen über 2 Euro, Diesel liegt bei 1,80 Euro in Eutin

Das große Grauen an der Zapfsäule: Super-Plus kostet 2,01 Euro, Super 1,93 und Diesel bei liegt bei 1,80 Euro und mehr in Eutin. Wir haben nachgefragt, was Autofahrer zu den Preisen sagen und wen es besonders hart trifft.

Eutin | Super-Plus knackt Mittwochmorgen die Zwei-Euro-Marke an Tankstellen in Eutin pro Liter, Diesel kostet 1,80 Euro und Super 1,93 Euro. „Wer tankt braucht eigentlich direkt neben der Zapfsäule einen Seelsorger“, sagt Paul Mathias Müller. Weiterlesen: Alles wird teurer: So sparen Menschen aus Ostholstein und Lübeck Der Landschaftsgärtner tankt für 1...

