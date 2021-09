Nach Taliban-Machtübernahme : Familie Waziri aus Malente bangt um Angehörige in Afghanistan

Keine Jobs, keine Geld, nichts zu essen: Zur Angst vor den Taliban kommt in Afghanistan materielle Not. Massuda und Wahidulla Waziri wollen ihren Freunden deshalb weiterhin helfen, haben ein Spendenkonto eingerichtet.

Malente | Für die Waziris ist es eine unruhige Zeit. Seit der Einnahme Kabuls durch die Taliban am 15. August ist das Malenter Ehepaar, das die Elan-Tankstelle am Malenter Ortsausgang in Richtung Eutin betreibt, aufgewühlt. „Die ganze Nacht träume ich vom Krieg“, sagt Wahidulla Waziri. Der 60-jährige floh bereits 1979, zu Beginn der sowjetischen Besetzung Afgha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.