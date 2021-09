Tag des „Offenen Ateliers“ : Lübecker Künstler öffnen ihre Türen für Kunstinteressierte

35 Künstler präsentieren Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Bildhauerei sowie Lichtobjekte oder Hinterglasmalerei.

Lübeck | Nicht nur interessante Einblicke, sondern auch Konzerte, Aktionen und Überraschungen erwarten Besucher der „Offenen Ateliers in Lübeck“. An 20 Standorten in der Innenstadt und in den Stadtteilen St. Gertrud, St. Jürgen und St. Lorenz Nord präsentieren rund 35 Künstler aktuelle Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Bildhauerei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.