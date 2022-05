Tag der Feuerwehren 2022 in Grömitz : Feiertag fürs Ehrenamt: Teilnehmerrekord und großes Programm für Besucher erwartet

Endlich können sie wieder feiern und ihr Ehrenamt präsentieren: Die Grömitzer Wehr lädt nach der Corona-Pause zum 11. Tag der Feuerwehr, zu dem auch zahlreiche Hilfsorganisationen kommen. Auch Feuerwehrmann Sam kommt.

Grömitz | Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Grömitzer Wehr am Samstag, 28. Mai, zum Blaulichttreffen an der Grömitzer Promenade. Es wird der 11. Tag der Feuerwehr auf der Wiese an der Uferstraße in unmittelbarer Nähe zur Ostsee gefeiert. Nicht nur zahlreiche Wehren haben ihr kommen mit Fahrzeugen zugesagt, sondern auch viele verschiedenen Hilfsorganisation...

