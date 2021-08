Malente : Swing Company Kiel spielt im Kurpark

Die Musiker präsentieren Titel von Glenn Miller bis James Last. Auf der Bühne stehen sowohl erfahrend Profis als auch junge Talente.

Malente | In der Konzertreihe „Volle Kapelle“ ist am Sonntag, 29. August, die Swing Company Kiel im Malenter Kurpark zu Gast. Die Bigband spielt Titel aus der Zeit der Swing-Ära der 1920er bis 1940er Jahre. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Die 21 Musiker präsentieren Titel von Glenn Miller bis James Last mit harmonischen Arrangements und solistischen Akzenten,...

