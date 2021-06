Überraschende Jahresrechnung : Süsel hat im Jahr 2020 bei den Steuereinnahmen keine Corona-Delle: Fast 1,2 Millionen Überschuss

Die Jahresrechnung offenbart einen Überschuss von fast 1,2 Millionen Euro, während im Nachtragshaushalt mit 600.000 Euro Defizit kalkuliert worden war. Steuereinahmen und Versorgungskasse sind der Grund.

Süsel | Ein seltener Moment wartet auf die Gemeindevertretung Süsel in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag in der Süseler Turnhalle, wenn die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 auf die Tagesordnung kommt: Statt einem erwarteten Loch von fast 550.00 Euro ergab sich am Ende des Jahres ein Überschuss von 1,18 Millionen Euro. Der Link Einladung zur Sitzung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.