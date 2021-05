Unfall auf B76 in Süsel : Drei Verletzte, darunter eine Schwangere, bei Abbiegeunfall Höhe Middelburg

Golf-Fahrer mit schwangerer Beifahrerin aus Hessen übersieht entgegenkommenden Ford eines Eutiners. Alle drei Insassen kommen ins Krankenhaus.

Süsel | Drei Verletzte, darunter eine Schwangere, hat am Montag ein Unfall auf der B76 bei Süsel gefordert. Die 27-jährige saß im VW Golf eines 30-Jährigen aus Hessen, der in Richtung Lübeck unterwegs war. Der Mann hatte gegen 11.20 Uhr beim Abbiegen an der Abfahrt Middelburg in Richtung Süseler Baum offenbar einen entgegenkommenden Ford Focus Kombi übersehen...

