Einsatz bei Gollan in Süsel : Müllwagen lädt brennenden Sperrmüll noch rechtzeitig ab

Als die Feuerwehren aus Bujendorf, Kesdorf und Süsel eintrafen, war der Müllwagen bereits weitergefahren. Das Feuer brannte jedoch kräftig.

Süsel | Die Meldung der Leitstelle lautete „Lkw-Brand“. Doch als die am Donnerstag um 12.20 Uhr alarmierten Feuerwehren auf dem Recyclinghof der Firma „Gollan“ in Süsel eintrafen, war der Lkw schon weg. Es handelte sich um einen Müllwagen des Zweckverbands Ostholstein, der Sperrmüll geladen hatte. Ursache unklar Der Müll war aus ungeklärter Ursache in B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.