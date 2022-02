Sturm in Ostholstein : Sturmtief Ylenia in Eutin: So erlebte die Feuerwehr die erste Nacht

Die Eutiner Feuerwehr war für alle Einsatzlagen vorbereitet. Doch zum Glück bescherte Sturmtief „Ylenia" ihnen in der Nacht nur wenige Einsätze. Entwarnung gibt es aber noch nicht.

Eutin | Drinnen, im sicheren Wohnzimmer, hörte Sturmtief „Ylenia“ sich gewaltig und bedrohlich an. Doch zum Glück richtete sie in Eutin und Umgebung nur wenige Schäden an. Hintergrund: Nach „Nadia“ kommen Tief „Xandra“ und „Ylenia“: DWD warnt vor Orkanböen bis zum Wochenende Seit Mitternacht verzeichnete die Eutiner Feuerwehr lediglich vier Unwettereins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.