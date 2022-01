Sturmtief Nadia : Orkanböen knicken in Ostholstein zahlreiche Bäume um

Glück im Unglück haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Malenter Godenbergredder. Dort verfehlte ein Baum das Haus und einen Kleinwagen nur knapp. Auf der L174 griffen Autofahrer selbst zur Motorsäge.

Eutin / Malente | Das Sturmtief Nadia sorgt für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren im Land. Orkanartige Böen stürzten auch im Bereich der integrierten Rettungsleitstelle Süd zahlreiche Bäume um oder knickten Äste ab. Allein zwischen 9 und 18 Uhr rückten die Wehren in den Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg 112 Mal aus. Umgestürzte Bäume gab es in Ostholstein etwa in den Gemeinden Malente, Bosau, Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Ratekau, Ahrensbök und Schönwalde sowie in der Stadt Bad Schwartau. Weiterlesen: Sturmtief „Nadia“ über SH: Umgestürzte Bäume sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze Glück im Unglück hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Malenter Godenbergredder. Dort knickte eine Böe gegen 16 Uhr einen rund zehn Meter hohen Baum um. Dieser fiel dabei genau in die Lücke zwischen einem parkenden Auto und dem Haus. Der der nach Angaben der Besitzerin erst anderthalb Jahre alte Kleinwagen bekam lediglich ein paar kleine Kratzer ab. Die Malenter Feuerwehr zersägte den Baum mit der Motorsäge und räumte ihn beiseite. Kurze Zeit später rückte die Malenter Wehr erneut aus, diesmal zu einem umgestürzten Baum auf der L174 zwischen Eutin und Malente. Wenige Meter vor der Gemeindegrenze zu Eutin, am Abzweig zur Alten Malenter Landstraße blockierte der Baum beide Fahrspuren. Doch als die Wehr eintraf, hatten Privatleute die Sache bereits in die Hand genommen. In Absprache mit der Polizei beseitigten sie den Baum. „Als wir ankamen, war der Baum schon weg“, berichtete Feuerwehrmann Kai Jansen. Es weht noch bis Sonntag Nadia soll die Puste nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch nicht so bald ausgehen. „Der Höhepunkt des Sturms wird in der kommenden Nacht zum Sonntag erwartet“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. An der Nord- und Ostsee sowie in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns drohten dann orkanartige Böen und einzelne Orkanböen. Erst im Tagesverlauf lasse der Wind nach. ...

