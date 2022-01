Feuerwehreinsatz in Malente : Sturm reißt Blechplatten los – Mann bei Reparaturversuch auf dem Dach in Gefahr

Der 80-jährige Vermieter des Einfamilienhauses an der Lütjenburger Straße stürzte offenbar bei dem Versuch, große Blechplatten zu befestigen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, die Wehr sicherte das Dach.

Malente | „Person in Zwangslage“ lautete die Meldung, mit der die Malenter Feuerwehr am Montag um 9 Uhr von der Einsatzleitstelle zu einem Einsatz an der Lütjenburger Straße, nahe dem Abzweig zur Schweizer Straße, geschickt wurde. Ein 80-jähriger Vermieter war bei dem Versuch in Gefahr geraten, große Blechplatten auf dem Flachdach seines Einfamilienhauses zu si...

