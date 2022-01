Scharbeutz : Sturm bringt Surfer auf dem Pönitzer See in gefährliche Notlage

Wassersportler verlor durch den starken Wind den Halt, stürzte ins Wasser und verlor den Kontakt zu seinem Brett samt Segel.

Pönitz am See | Der starke Sturm lockte am Donnerstag drei Surfer auf dem Pönitzer See. Doch der starke Wind wurde einem zum Verhängnis: Gegen 13.50 Uhr verlor der 48-jähriger Stockelsdorfer die Kontrolle über sein Brett und stürzte ins Wasser. Ihm gelang es jedoch nicht, zum Surfboard und Segel zurückzukehren. Während seine Begleiter sicher an Land fahren konnten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.