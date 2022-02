Sturm Zeynep : Malenter Feuerwehr befreit Ehepaar aus seinem Haus

Alleine die Feuerwehren in Eutin und Malente mussten in der Nacht zu Sonnabend zu fast 60 Einsätzen raus. In Benz brachte Sturm „Zeynep“ Hausbewohner in eine ungewöhnliche Zwangslage.

Ostholstein / Plön | Da war Malentes Gemeindewehrführer Martin Guttchen wohl etwas zu optimistisch gewesen. Nach Sturm „Ylenia“ Mitte der Woche hatte er für das darauf folgende Orkantief „Zeynep“ mit etwa fünf Einsätzen der Malenter Feuerwehr gerechnet. Rückblick: Sturmtief Ylenia in Eutin: So erlebte die Feuerwehr die erste Nacht Es wurden beinahe fünfmal so viele....

