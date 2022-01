Sturmtief Nadia : Orkanböen sorgen für hunderte Einsätze in den Kreisen Ostholstein und Plön

Die Wehren waren rund um die Uhr im Einsatz. Bäume stürzten um, in Grebin wurde die Mühle beschädigt, in Heiligenhafen ist die Feuerwehr selbst betroffen. In Hohenstein zertrümmerten Bäume ein Auto.

Eutin | Ein solches Einsatzaufkommen hat die Feuerwehr in Ostholstein lange nicht erlebt. Sturmtief Nadia hielt die Einsatzkräfte von Sonnabendnachmittag an bis tief in den Sonntag hinein praktisch ununterbrochen in Atem. Insgesamt meldete die Integrierte Rettungsleitstelle Süd in Bad Oldesloe bis Sonntag gegen 15 Uhr die Zahl von 367 Einsätzen in Ostholstein. Das waren nochmals mehr als in den Kreisen Stormarn (266) und Herzogtum Lauenburg (267). Weiterlesen: Orkanböen knicken in Ostholstein zahlreiche Bäume um In den meisten Fällen ging es darum, umgestürzte Bäume zu beseitigen. In manchen Fällen kam es zu Gebäudeschäden, teils durch umgestürzte Bäume, hier und da waren auch Gegenstände wie Bauzäune zu sichern. Die hohe Zahl entwurzelter Bäume führte Kreiswehrführer Michael Hasselmann auch auf das nasse Wetter der vergangenen Wochen zurück. „Ich denke, der Boden ist sehr weich gewesen, durch den heftigen Sturm lösen sich die Wurzeln.“ Durch die Böen sei es aber auch ein schwererer Sturm gewesen. Eine Böe erfasste auch einen Kleintransporter auf der Fehmarnsundbrücke und stürzte diesen um. Nachdem die Feuerwehr das Auto aufgerichtet hatte, fuhr der ortunkundige Fahrer anders als geplant weiter und verursachte einen weiteren Feuerwehreinsatz, als sein leeres Fahrzeug erneut umzukippen drohte. Später war die Brücke komplett für den Verkehr gesperrt. Zum Erliegen kam zeitweise auch der Zugverkehr, etwa auf der Strecke Kiel - Lübeck. Dort blockierten umgestürzte Bäume und herabgefallen Äste die Gleise. Fast ein Zehntel aller Einsätze in Ostholstein betrafen Malente: „Es waren alle Ortswehren im Einsatz“, berichtete Gemeindewehrführer Martin Guttchen. Insgesamt kamen die acht Wehren bis Sonntag um 14 Uhr auf über 30 Einsätze. Meist waren es umgeknickte oder entwurzelte Bäume, die Straßen blockierten. Zu einem größeren Gebäudeschaden kam es in der Gemeinde glücklicherweise nicht. Das Technische Hilfswerk (THW) holte die Feuerwehr im Bruhnskoppeler Weg in Krummsee zu Hilfe. Dort hatte eine Böe bei einem massiven Baum einen großen Ast herausgebrochen, der Rest droht auf ein Haus zu stürzen. Das THW sicherte den Baum per Seilzug. Glück im Unglück hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Ein größerer Baum fiel genau in die Lücke zwischen einem Auto und dem Haus, ohne größere Schäden anzurichten. Weniger Glück hatte ein Autobesitzer in Hohenstein nahe dem Gut Farve (Gemeinde Wangels). Sein Fahrzeug wurde unter gleich mehreren großen Bäumen begraben. Die Feuerwehr hatte einiges zu tun, um den völlig zerstörten Wagen mit Motorsägen freizuschneiden. Im Kreis Plön wütete der Sturm mit Orkanböen bis zu 120 Kilometern pro Stunde ebenfalls und kippte zahllöse Bäume um. In Lütjenburg drückte er am alten Betriebsgelände der Schnapps-Brennerei Boll an der Oberstraße eine wuchtige Mauer ein. Sie fiel auf einer Länge von gut 20 Metern – glücklicherweise nicht auf die Straße, sondern auf das Grundstück. In Grebin brach der Sturm einen Flügel der historischen Mühle ab. „Zum Glück ist beim Herunterfallen kein weiterer Schaden entstanden“, sagte Bürgermeister Karl Schuch. Er fürchte jedoch, dass die Reparatur nicht einfach werde. Er werde dies morgen gleich mit dem Amt abklären und prüfen lassen, inwieweit dies ein Versicherungsschaden ist. Über 200 Einsätze im Kreis Plön Insgesamt verzeichneten die Wehren im Kreis Plön über 200 wetterbedingte Einsätze, meist umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände. In Heikendorf sank außerdem ein Motorboot, in Laboe sicherte die Wehr in Zusammenarbeit mit der DGzRS ein Hausboot und eine zwölf Meter lange Yacht, die sich von ihren Liegplätzen losgerissen hatten. Außerdem sicherte die Wehr dort die Verkleidung einer Windkraftanlage, die sich losgerissen hatte. Selbst betroffen von einem Gebäudeschaden war die Feuerwehr in Heiligenhafen. Eine von der Wehr zusätzlich zum Gerätehaus genutzte ehemalige Lagerhalle für Dünger hielt dem Wind nicht stand. „Da ist die komplette Dachverkleidung der Giebelseite weggerissen“, schilderte Wehrführer Michael Kahl den Schaden. Die Statik sei gefährdet gewesen, weil einer der Tragbalken aus der Giebelwand herausgerissen sei. Die Wehr habe den Balken provisorisch zurückgedrückt. In der Halle lagere die Wehr Boote und Anhänger sowie Einsatzmaterialien. Nun wolle man mit dem Besitzer klären, ob die Halle weiter genutzt werden könne. Zugleich suche man eine neue Lagermöglichkeit. Ebenfalls einen Gebäudeschaden meldete die Eutiner Feuerwehr. Der Sturm riss das Leuchtschild des Gerätehauses am Priwall herunter. Bis kurz nach 14 Uhr hätten die Eutiner Ortswehren 37 Sturm-Alarmierungen verzeichnet, sagte Sprecher Florian Wrage. Darunter war ein Einsatz in Schönwalde, wo mit Hilfe der Drehleiter ein Ast abgesägt wurde, der auf die Straße zu stürzen drohte. Neben umgestürzten Bäumen wurden ein Bauzaun an der Plöner Straße, eine Schornsteinabdeckung am Meinsdorfer Weg und lose Dachziegel in Neudorf gesichert. Jeweils zwölf Sturm-Einsätze verzeichneten die Feuerwehren in den Gemeinden Bosau und Süsel. Zumeist ging es dabei um Bäume, die Fahrbahnen blockierten. Am Bosauer Ortseingang Richtung Hutzfeld stürzte eine über 20 Meter hohe Tanne auf die Fahrbahn. In Süsel flog das Dach einer Gartenlaube in ein Trampolin. Gegen 14 Uhr flaute der Sturm etwas ab und die Sonne kam zum Vorschein. Das trieb zahlreiche Spaziergänger ans Meer, wie beispielsweise in Scharbeutz zu beobachten war. An der Ostseeküste sollen am Sonntagabend die Spätfolgen des Sturms zu spüren sein. Wenn das vom Wind zurückgedrängte Wasser zurückkommt, erwarten die Behörden Wasserstände von 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand. ...

