Fortschritte bei „Kirche 2030“ : Zwölf Kirchspiele aus 35 Kirchengemeinden gegen Mangel an Pastoren

Die Synode des Kirchenkreis Plön-Segeberg befasst sich mit dem Ukraine-Konflikt. Bischof Gothard Magaard findet klare Worte zur abgewiesenen Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Propst Dr. Daniel Havemann.

Preetz | Die 57 Teilnehmer der Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg und ihr Präses Prof. Dr. Mathias Nebendahl sind erschüttert über Leid, Angst, Zerstörung und Tod mitten in Europa, den der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. „Als Kirche müssen wir uns intensiv damit auseinandersetzen, wie wir den Frieden in dieser Welt bewahren“, sagte Nebendahl. Das sei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.