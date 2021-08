Feuerwehr löscht Strohpuppe : Strohballen brennen an der Bundesstraße 202 bei Weißenhaus

Donnerstagmorgen brannte eine Strohballenfigur direkt an der Bundesstraße 202. Die Feuerwehren der Gemeinde Wangels hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Weißenhaus | Jeder der schon mal auf der Bundesstraße 202 gefahren ist, kennt die große Strohballenfigur direkt am Erdbeerfeld in Weißenhaus. Doch am frühen Donnerstagmorgen geriet die Figur aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, waren bereits aus der Ferne Flammen zu sehen. Die Feuerwehr begann umgehend mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.