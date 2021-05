Modellregion Lübecker Bucht : Strandkorbvermieter Henner Hinz aus Haffkrug hofft auf eine gute Saison

Strandkorbvermieter Henner Hinz freut sich auf Gäste – aber nur die netten, die nicht spucken und pöbeln, wie 2020.

Haffkrug | Seine etwa 95 Strandkörbe sind bereits alle an der frischen Luft – Strandkorbvermieter Henner Hinz aus Haffkrug ist gerüstet. Ob und was in diesem Sommer passiert, sieht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits war dieses Jahr Zeit genug, alles vorzubereiten. „Letztes Jahr durften wir erst nicht und dann wurde so kurzfristig geöffnet, dass wir innerhalb...

