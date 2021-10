Marktplatzsanierung Eutin : Schneller fertig: Strabag will mit zwei Baggern den Kanalbau bis Jahresende schaffen

Läuft alles wie geplant, können die Gastronomen ab Mai die Gäste auf dem neuen Klinker bewirten, während die restlichen Sanierungsarbeiten rund ums Ehrenmal laufen. Weil der Wochenmarkt umzieht, verkürzt sich Bauzeit.

Eutin | Es war die erste gute Nachricht vor Beginn der Großbaustelle am Eutiner Marktplatz: „Wenn der Marktplatz frei ist, können wir mit zwei Baggern zeitgleich anfangen zu bauen und dann schaffen wir in diesem Jahr die Erneuerung der Kanalisation“, sagte Klaus Berger, Schachtmeister der Firma Strabag, die am 11. Oktober die Baustelle auf dem Eutiner Marktpl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.