Montag beginnen die Arbeiten : 30 Eschen fallen in Plön-Stadtheide und Schneckenfeld und bleiben im Wald liegen

Im Stiftungsland Stadtheide wird schon wiedergesägt: 30 Eschen am Wanderweg Opfer des Sturms und des Eschentriebsterben.

Stadtheide | Im Stiftungsland Stadtheide wird schon wiedergesägt: 30 Eschen am Wanderweg Opfer des Sturms und des Eschentriebsterben. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein greift am Montag, 19. April, in Stadtheide in Plön erneut zur Säge. Bereits im Februar war die Stiftung Naturschutz im Dienste der Verkehrssicherheit an der B 76 unterwegs. Jetzt müssen 30...

