Gleich 141 Freiwillige : Stress bei Blutspende in der Sporthalle der Grundschule Süsel

Damit hatten die Verantwortlichen dann doch nicht gerechnet: Viele Freiwillige kamen zur Blutspende in die Turnhalle nach Süsel. Es gab 120 Anmeldungen, aber 141 Freiwillige waren in die Turnhalle gekommen.

Süsel | Die Verantwortlichen des DRK-Ortsvereins Süsel sind sehr zufrieden: 141 Freiwillige – darunter auch acht Erstspender – nahmen am jüngsten Blutspendetermin in der Sporthalle teil. Groß war auch der Anteil von Soldaten des Eutiner Aufklärungsbataillons. Das Team in höchstem Maße gefordert und am Limit Das Team des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost h...

