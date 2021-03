Wegen Corona per Briefwahl : Stefan Zein ist zum neuen Ortswehrführer in Eutin Neudorf gewählt worden

Stefan Zein ist Eutins erster Ortswehrführer, der per Briefwahl gewählt wurde. Das Ergebnis der Stichwahl war knapp.

Eutin | Stefan Zein (42) hat sich bei der Stichwahl knapp mit elf zu neun Stimmen gegen Sven Lange (38) durchgesetzt und ist nun neuer Ortswehrführer in Neudorf. Ralf Klesny (50) war nach 18 Jahren im Amt nicht nochmal angetreten. Coronabedingt wurde per Brief gewählt. Weil keiner der drei Kandidaten im ersten Wahldurchgang eine Mehrheit bekam, gab es eine...

