Wohnungsbau in Eutin : Baubeginn in Sicht? Rund 40 neue Wohnungen in der Lübschen Koppel geplant

Die Idee für Wohnraum in zentraler Lage hat der Inhaber der Eutiner Firma Steenbock schon lang. Jetzt ist der Bauantrag gestellt. Wann der Abriss der Betriebsgebäude geplant ist und wann Einzug sein kann.

Eutin | Die Betriebsgebäude der Firma Steenbock an der Lübschen„„ Koppel sollen für innerstädtischen Wohnraum weichen. Oliver Franke vom Architekturbüro Planquadrat in Eutin stellte im jüngsten Ausschuss die aktuellen Planungen vor. Weiterlesen: Gut 40 Wohnungen könnten auf dem Betriebsgelände von Steenbock in Eutin entstehen Die Stadt Eutin sichert sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.